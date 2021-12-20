Скандально известная франшиза "Ебидоеби" закрывает филиалы во Владивостоке

Названия продуктов сети всегда провокационные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На прошлой неделе во Владивостоке закрылись филиалы российской франшизы доставки роллов и суши "Ебидоеби". Сеть известна примечательным маркетингом: как минимум, это заметно в названии.

О закрытии "Комсомольская правда - Владивосток" узнала из местного Instagram-аккаунта компании.

- Нам очень жаль, но наш филиал прекращает работу, и мы больше не сможем радовать вас нашими вкусными блюдами, - сказали представители фирмы.

Приморцы, в общем-то, несильно расстроились: большая часть комментаторов отметили, что все равно не вкусно было. Напомним, сеть предлагала наборы роллов с провокационными названиями: "Куни Ли", "Си Сяке", "Ебико" и так далее.

Ранее во Владивостоке официально закрылся дистрибьютор "Иль де Ботэ". Один из трех магазинов теперь работает под брендом Sephora.

ПО ТЕМЕ:

Сеть парфюмерии "Иль де Ботэ" закроется во Владивостоке до конца года

Все три магазина прекратят работу (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03