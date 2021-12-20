Виновнику чудовищной аварии на Русском острове, где сгорел автомобиль, грозит 7 лет тюрьмы

Трагедия случилась ночью в выходной день. Фото: dps_vl

В УМВД Приморья прокомментировали чудовищную аварию, случившуюся ночью в выходные во Владивостоке на острове Русском. Водитель Suzuki Swift, влетевший в такси, в реанимации. Если установят вину молодого человека - ему грозит серьезный срок, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Санкцией такой статьи может стать лишение свободы до 7 лет.

Напомним, юноша за рулем Suzuki Swift не справился с управлением и врезался в автомобиль такси, после чего загорелся. 48-летний водитель Mitsuoka Ryuga (таксист) и 21-летний пассажир Suzuki скончались на месте. Два пассажира госпитализированы, водитель Swift выжил. Об аварии "КП-Владивосток" узнала в день трагедии: в редакцию обратились студенты ДВФУ и сообщили, что огорчены гибелью чудесного водителя.

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