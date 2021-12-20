Прогноз на пробки: снег и морозы пройдут по Приморью и Владивостоку

Одеваться придется теплее Фото: Иван МАКЕЕВ

К Приморью подступает циклон, так что синоптические условия изменились. Как и писала "КП-Владивосток" ранее, подтверждены морозы: они посетят край во вторник. Вечером сегодня и ночью на вторник, 21 декабря, в Приморье выпадет снег, сообщил портал "Примпогода".

При облачной погоде во вторник ночью температура составит -11...-17 градусов, на побережье от -4 до -10 градусов. Многие района посыпет снегом. Днем фронтальные разделы покинут край, но придет холодный якутский антициклон. День выдастся холодным. Максимальная температура -5…-11 градусов. На востоке Приморья похолодает позже, воздух успеет прогреться до -4...+2 градуса.

Со среды, 22 декабря, гребень антициклона усилится, с севера распространится студеный арктический воздух. Ночные морозы окрепнут. Похолодает быстрее, чем раньше - и такие условия задержатся почти на неделю. От -17 до -23 в среднем и -9...-13 градусов на юге. Сильный ветер.

Напомним, во Владивостоке снегопад может начаться уже вечером сегодня, 20 декабря. Не исключено, что столица Приморья вновь окажется во власти пробок. Ранее свой прогноз на третью декаду декабря дал Борис Кубай, глава Примгидромета.

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