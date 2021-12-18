Борис Кубай рассказал о погоде в Приморье на Новый год

К слову, новогодний городок на главной площади Владивостока уже ждет гостей Фото: Сергей БАЛАНОВ

Глава Примгидромета Борис Кубай озвучил предварительные прогнозы в Приморье на третью десятидневку декабря. Погода будет скачущая: то потепление, то вновь непривычные для региона морозы.

Похолодало в Приморье резко, сообщил Кубай порталу "Примпогода", а суббота была чуть ли не самым холодным днем с начала зимы. При этом уже в воскресенье, 19 декабря, жителей ждет повышение температур. Долго довольствоваться теплом, к сожалению, не придется: в среду, 22 декабря, температурный фон вернется к нынешним показателям. Холодать будет постепенно и вплоть до 29 декабря.

В четверг, 16 декабря, Владивосток оказался во власти кратковременной небольшой "пурги". Как рассказал Борис Викторович, последнюю декаду месяца над Приморьем в тропосфере по-прежнему будет наблюдаться чередование барических ложбин и гребней. Осадки маловероятно в дальневосточной столице, однако в разных районах Приморья в новогоднюю ночь не исключен небольшой снегопад.

- Если совсем коротко, то в новогоднюю ночь в Приморье будет умеренно морозно и практически без осадков, за исключением севера края, где кое-где может наблюдаться слабый снег, - рассказал Кубай о погоде на новогоднюю ночь.

Более детального прогноза еще предстоит дождаться: они будут готовы после 25 декабря, готовится специальный прогноз и для горнолыжных курортов.

Напомним, сегодня, 18 декабря, во Владивостоке пройдет открытие новогоднего городка.

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