Ледовая феерия: Владивостокский морской торговый порт подарил городу каток

Фото: пресс-служба FESCO

Традиционно в канун Нового года улицы Владивостока сверкают иллюминацией, в парках и скверах появляются пушистые хвойные красавицы и резные ледовые фигуры. Город наполняется праздничным настроением, а его главным местом притяжения становится центральная площадь.

В субботу, 18 декабря, здесь состоялось открытие новогоднего городка. Праздник получился ярким и пышным, зрителей не пугал даже трескучий мороз.

Фото: пресс-служба FESCO

Фото: пресс-служба FESCO

Дети и взрослые не могли отвести взгляд от выступлений камерного оркестра «Камерата» и иммерсивного рождественского спектакля «Сон в зимнюю ночь». Основой сюжета стала история о Тихоне Капиталове, который в погоне за деньгами утратил вкус к жизни. Чтобы навести порядок в душе у героя, другие действующие лица погружают его в воспоминания, и в итоге добро побеждает.

Новогоднее настроение жителям города подарил Владивостокский морской торговый порт, который входит в транспортную группу FESCO.

Сергей Сидоров, директор по работе с регионами FESCO. Фото: пресс-служба FESCO

Фото: пресс-служба FESCO

– Мы посмотрели прекрасную сказку. В постановке замечательная идея, что рождество – это большой праздник, когда люди должны, в первую очередь, дарить друг другу добро. В этом году мы решили сделать его чуть больше, подарив городу каток. Уверен, он станет частью рождественского и новогоднего настроения для всех нас. С наступающим! – поздравил жителей Владивостока Сергей Сидоров, директор по работе с регионами FESCO.

Также он отметил, что при создании новогоднего городка проектировщики ориентировались на лучшие варианты оформления в разных городах мира.

Фото: пресс-служба FESCO

– Всегда мечтал увидеть что-то подобное во Владивостоке, почувствовать запах корицы на улице, новогоднее настроение, витающее в воздухе. Группа компаний FESCO создала эту сказку, – добавил Сергей Сидоров.

Фото: пресс-служба FESCO

Константин Шестаков, глава Владивостока. Фото: пресс-служба FESCO

Глава Владивостока Константин Шестаков также обратился к гостям мероприятия:

– Я очень рад быть вместе с вами на центральной площади. Мы пришли сюда, чтобы открыть, я думаю, лучший каток, который был в нашем городе за всю его историю. Мне бы очень хотелось, чтобы череда добрых, красивых, ярких моментов здесь, на нашей площади, длились всю зиму. И 31 числа я приглашаю вас встретить 2022 год на этом месте. Я убежден, что он будет самым добрым и самым ярким.

Новое пространство пришлось по душе жителям города, на площади царит поистине новогодняя атмосфера: можно насладиться вкусной и горячей едой от ресторанов и пекарен города, покататься на коньках, сделать новогодние фотографии у елки и с огоньками.

Фото: пресс-служба FESCO

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