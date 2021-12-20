Владивосток откажется от «умных» остановок в пользу теплых скамеек

Популярную остановку на Луговой, например, не раз облюбовали бездомные Фото: Сергей БАЛАНОВ

Владивосток обновят новыми павильонами вместо «умных» автобусных остановок, заявил Константин Шестаков, глава города. До сих пор эффективности от остановок, в которых маргиналы разбивают стекла и живут вместе с собаками, замечено не было. Следующим вектором станет другой вариант оборудования остановочных точек.

– Мы будем ставить, может, павильоны с теплыми скамейками, но закрытые остановки ставить не будем. В текущем году будет объявлен конкурс на поиск хозяина или предпринимателя, который сможет разместить в установленных павильонах пункт по продаже газет или кофе, – сказал Шестаков в прямом эфире телеканала «Россия».

Мэр добавил, что, несмотря на отсутствие теплого помещения, все в целом будет таким же: блок рекламы, табло с расписанием, освещение. Техническое задание уже прорабатывается. К слову, по словам Шестакова, уже есть концессия с подрядчиком на парочку новых павильонов. Новые стеклянные установки, но уже без особых удобств, тоже продолжат ставить.

Напомним, для общественного транспорта Шестаков хочет выделить отдельную магистраль.

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