Вандалы разбили очередную остановку во Владивостоке

Остановка на Гоголя 2 разбита. Фото: Екатерина ТИХАЯ

Очередная стеклянная остановка во Владивостоке пострадала от рук вандалов. На этот раз хулиганы разбили стекло на Гоголя 2. То, что это сделали именно хулиганы, сомневаться не приходится – после недавно прошедшего циклона, во время которого сильный ветер успел поломать ветви деревьев, снести крыши и так далее, корпус из стекла был цел.

Лавочка и асфальт усыпаны стеклянной крошкой. Фото: Екатерина ТИХАЯ

«КП – Владивосток» рассказали в городской администрации, что мэрии придется изыскивать средства для проведения ремонта этой остановки и некоторых других, которые также пострадали от рук вандалов.

– Пока нельзя сказать, во сколько обойдется ремонт остановки. Специалисты сделают замеры участка, из которого выбито стекло, закажут его и только после установят, – отметили в пресс-службе администрации, добавив, что срок производства тоже пока неизвестен, так как пострадала далеко не одна остановка.

Осколки разлетелись на несколько метров. Фото: Екатерина ТИХАЯ

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