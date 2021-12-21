В главном ковидном госпитале во Владивостоке провели ремонт впервые за 30 лет

С прошлого года госпиталь для ветеранов войн перепрофилирован под ковидный Фото: Правительство Приморского края

В этом году во Владивостоке начат ремонт госпиталя ветеранов войн, который с началом эпидемии ковида перепрофилирован под ковидный. Работы, сообщили в пресс-службе краевого правительства, распланированы на два года.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", уже завершен ремонт правого крыла первого этажа (кабинеты профилактики и профосмотра). В "Зеленой зоне" забетонированы и выровнены полы, впервые за 30 лет заменили трубы водоснабжения. Кровля и фасад тоже подверглись небольшой восстановительной реконструкции.

- Госпиталь ветеранов войн, который с прошлого года перепрофилирован под ковидный, наряду с прямыми первоочередными задачами по оказанию помощи пациентам, продолжает работы по плановому текущему и восстановительному ремонту за счет бюджетных средств учреждения, - цитируют в пресс-службе главврача госпиталя Ольгу Агееву.

На 2022 планируют благоустройство территории: новые асфальт, заборы, монтаж системы видеонаблюдения. Построить хотят и трехэтажный корпус для занятий ЛФК, в нем также будет бассейн и конференц-зал.

Ранее "КП-Владивосток" писала, что "ковидный" коечный фонд в Приморье занят на 80%.

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