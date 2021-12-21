В Центробанке назвали незаконными попытки ограничить продажу полисов ОСАГО в Приморье

Самый "автомобильный" регион занял 1 строчку в "красной зоне" ОСАГО Фото: Сергей ГАПОН

Страховые компании не имеют права ограничивать продажу полисов ОСАГО, заявили в Центробанке. Сейчас рынок страхования в Приморье в шатком положении: рекордное количество оформленных страховок - автоподставщики, которые имитируют ДТП ради выгоды.

Представители Дальневосточного ГУ Банка России, правонадзорные органы и профильные министерства Приморья вошли в единую группу мониторинга и координации, чтобы решать проблему липовых аварий.

- Наши специалисты проводят проверки страховых компаний на предмет исполнения законодательства, уже есть нарушения, - отметили в пресс-службе краевого правительства, добавив, что ограничение продаж полисов ОСАГО - неправомерно и незаконно.

Напомним, Приморье - в красной зоне ОСАГО, как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток". В прибыльном бизнесе липовых ДТП участвуют целыми семьями.

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