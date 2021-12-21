Олег Кожемяко выиграл у губернатора Хабаровского края спорт-пари, в котором не участвовал

Игра морячков с тиграми прошла в Хабаровске. Фото: ХК "Адмирал"

Олег Кожемяко, губернатор Приморья, поздравил приморский ХК "Адмирал" с новой победой. Морячки одолели соседей из Хабаровска, ХК "Амур". Эта история примечательна тем, что за месяц до матча спортивное пари предложил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Игра была третьим эпизодом "Дальневосточного дерби". Матч в Хабаровске начался осторожно, однако середина и финал выдались захватывающими. Отличились Вячеслав Ушенин и Микс Индрашис у морячков - командной игрой и голами. Итоговый счет составил 1:0.

- Спасибо нашим ребятам, а хабаровчанам пожелаем удачи, - написал Кожемяко в своем телеграм-канале.

Напомним, пари по хоккею предложил Дегтярев в конце октября. Проигравший должен был надеть свитер с маскотом победителя. Глава Приморья тогда от комментариев отказался, а вот Алексей Ан, гендиректор ХК "Адмирал", раскритиковал идею. Он посоветовал Дегтяреву вдохновлять на спорт собственным примером.

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