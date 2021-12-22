Мэр Большого Камня получил благодарственное письмо и отпуск вместо отставки

Александр Андрюхин. Фото: администрация Большого Камня

Вместо отставки мэр Большого Камня Александр Андрюхин получил благодарственное письмо от губернатора Олега Кожемяко и ушел в отпуск. Это произошло на заседании городской думы и последующем торжестве в честь 25-летия этого органа 22 декабря, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Несмотря на слухи об отставке главы Большого Камня, губернатор вручил мэру благодарственное письмо за высокий профессионализм.

В пресс-релизе региональной администрации нет никаких сведений о грядущем уходе Андрюхина с поста. Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", слухи появились после увольнения по собственному желанию Рустяма Абушаева, главы Надеждинского муниципального района. Приморские СМИ и новые медиа сообщали, что Абушаев готовится к повышению - предположительно, ему сулят место главы Большого Камня. Сам Рустям Саитович журналистам vl.ru косвенно подтвердил информацию, что ждет кресло посолиднее.

Никаких письменных указов об отставке Андрюхина еще не последовало, ранее он заявлял, что все решения будут озвучены 21 декабря по приезде губернатора - однако этого не последовало. В социальных сетях все еще муссируются слухи. Стоит отметить, ряд местных пабликов (например, bkamen_news) запустили хештеги "нам нужен наш глава" и "поддержим Андрюхина".

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