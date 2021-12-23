Ветер помешал преступнику поджечь машину в Приморье

В Находке мужчина подозревается в поджогах машин Фото: Евгения ГУСЕВА

Благодаря счастливой случайности жительница Находки не лишилась своего автомобиля, который облили бензином и пытались поджечь. Преступник облил авто бензином и оставил под дворниками горящие спички, которые погасли при порыве ветра.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что попытка поджога произошла на придомовой территории на улице Пограничной, где был припаркован Nissan Juke. Ночью неизвестный облил бензином капот машины, а затем вставил горящие спички под дворники и убежал. К счастью, пожара удалось избежать благодаря ветру, который их затушил.

Установленные поблизости камеры наблюдения запечатлели подозреваемого, которого вскоре задержали. Им оказался местный 33-летний безработный, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. Сейчас за попытку поджога мужчина ответит перед судом.

Еще один аналогичный случай, закончившийся полным уничтожением машины, произошел за два дня до задержания подозреваемого в попытке поджога. Также в Находке во дворе дома на проспекте Мира вспыхнул кроссовер Toyota RAV4.

Владелец авто рассказал, что его машину облили бензином и подожгли. Никаких угроз он ни от кого не получал. Ущерб от пожара мужчина оценил в полмиллиона рублей. Оперативники проверяют задержанного за попытку поджога мужчину на причастность к этому преступлению. Не исключено, что на его счету не один поджог машин в Находке.

Напомним, что ранее серия поджогов дорогих автомобилей прокатилась по Приморью. Ущерб составил более 20 миллионов рублей.

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