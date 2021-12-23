Детские библиотеки Приморья получили в дар от МТС мангу с эффектом AR об адмирале Невельском

Фото: Роман Юрко

«МТС» безвозмездно передала в детские библиотеки Приморья специальный тираж графического романа в японском стиле (манга) с эффектом дополненной реальности (AR) «Невельской: плоды воображения», созданного творческой группировкой Hero4Hero.

Уникальные книги «Невельской: плоды воображения» отправятся в 37 детских библиотек городов и районов Приморского края. Теперь прочитать историю освоения Дальнего Востока в формате графического романа смогут все желающие – достаточно бесплатно взять мангу в библиотеке своего города или поселка.

В книге «Невельской: плоды воображения» гармонично переплетаются иллюстрации в виде комиксов в японском стиле и технологии дополненной реальности. Читатель оказывается внутри объемного мира, наполненного персонажами реальной истории и локальной мифологии. Такой формат позволяет оживить историю и привлечь к ней внимание широкой аудитории. Изображения с дополненной реальностью помечены специальным значком. Чтобы посмотреть иллюстрации в формате AR, нужно скачать на смартфон бесплатное мобильное приложение Argin, активировать его с помощью QR-кода, расположенного на первой странице книги и навести на картинку. После чего можно послушать речи героев, увидеть спецэффекты и даже 3D-дракона.

Фото: Роман Юрко

«Когда мы узнали о создании этой невероятной книги, сразу решили поддержать проект талантливых земляков. Чтобы доступ к уникальному контенту получили как можно больше желающих, мы помогли авторам издать специальный тираж романа для дальневосточных библиотек. Сегодня МТС безвозмездно передает 90 книг Приморской краевой библиотеке, чтобы подростки со всего края могли познакомиться с мангой. Вторая часть тиража - еще 110 книг - уже готовится к печати, и в начале 2022 года отправится в МГУ им.Невельского, а также в библиотеки Сахалинской и Амурской области», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

«Мы благодарны за такой замечательный подарок для детских библиотек Приморья. Очень важно, что графический роман «Невельской: плоды воображения» появится не только в библиотеках крупных городов, но и в отдалённых населённых пунктах региона. Коллекции краеведческой литературы пополняются, к сожалению, нечасто, а такое уникальное издание подростки и юношество увидят впервые. Уверены, что история освоения Дальнего Востока в формате манги привлечёт современных читателей», – отметила директор ГКУК «Приморская краевая детская библиотека» Елена Кулинок.

«Название «Плоды воображения» выбрано неслучайно. Всё, что мы сегодня видим на Дальнем Востоке России — города, мосты, даже люди — это плоды воображения. Воображения и смелости одного человека, рискнувшего отправиться сюда, несмотря ни на что. При выборе стиля графического романа мы рассматривали несколько стилей, но выбрали мангу из-за своей концентрации на внутренней жизни персонажей. В отличие от западных комиксов, манга позволяет глубже отразить эмоции героев», — рассказал один из авторов проекта Роман Иванищев.

Еще до официальной презентации первый тираж уникального графического романа разошелся по предзаказам. Сейчас к печати готовится новый тираж манги «Невельской: плоды воображения», в 2022 году книги поступят в книжные магазины Владивостока.

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