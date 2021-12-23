Франшиза "Ебидоеби", известная вызывающим маркетингом, еще вернется во Владивосток

Свои роллы и суши сеть называет специфично: то "Ебико", то "Сасаки", то "Люба" Фото: Андрей АБРАМОВ

В Приморье неделей ранее закрылась международная сеть доставки суши и ролов "Ебидоеби", два филиала во Владивостоке и Артеме прекратили работу. Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток" в пресс-службе компании, причина - в ошибках в управлении, которая и привела к медленной доставке и некачественному сервису. Фактически бизнес был отдан в попечение компании-партнеру фирмы.

- Нам жаль, что наш франчайз закрыл два филиала в Приморье <...> Причина закрытия - ошибки в управлении: отсутствие фокуса на проекте из-за проблем в другом бизнесе, несвоевременное увеличение количества точек и медленная доставка, из-за которой клиенты не хотели возвращаться, потому что скорость сегодня - самое важное. "Ебидоеби" обязательно вернется в эти города [Владивосток и Артем]. Наша управляющая компания самостоятельно запустит точки в этом регионе без продажи франшизы новым партнерам, - рассказал сооснователь "Ебидоеби" Константин Зимен.

Напомним, о закрытии сообщили в Instagram-аккаунте владивостокского филиала "Ебидоеби". Сеть, стоит отметить, известна вызывающим маркетингом, продукцию фирма называет провокационно: сеты "Куни Ли", "Си Сяке" и т.п. Владивостокцы, к слову, из-за закрытия сильно не расстроились: многие отмечали, что действительно не были удовлетворены качеством.

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