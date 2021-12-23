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23 декабря 2021 8:29

Малыш угас на глазах: в Приморье самолечение 9-месячного ребенка закончилось трагедией

Семья из Приморья пыталась самостоятельно справиться с температурой, в итоге грудничок погиб
Марк КАПУСТИН
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В Приморье 9-месячный ребенок скончался из-за высокой температуры

В Приморье 9-месячный ребенок скончался из-за высокой температуры

Фото: Андрей КАРА

Трагедию, которая случилась с маленьким жителем Приморья, расследует краевой СК. Малыш заболел и родственники пытались вылечить его самостоятельно. Родители мальчика давали ему антибиотики, но это не помогло победить заболевание. Когда семья обратилась за квалифицированной помощью, оказалось слишком поздно.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», все произошло в одном из сел под Уссурийском, где у ребенка поднялась температура. Родители 9-месячного малыша пытались самостоятельно оказать ему помощь, давая антибиотики и жаропонижающие. Когда лекарства не помогли, мама мальчика вызвала скорую. Медики ничем не смогли помочь ребенку. По факту смерти ребенка следователи СК проводят проверку.

Напомним, что ранее во Владивостоке скончался 8-летний мальчик, которого доставили в медцентр. По предварительным данным, ребенок подавился едой и задохнулся.

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