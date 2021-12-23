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Владивосток23 декабря 2021 8:02

Во Владивостоке белка пришла на порог дома и выпрашивала вкусняшки

Зверек не первый раз выходит к людям за лакомством
Екатерина МАКСИМОВА
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Видео попало в социальную сеть, где пользователи умиляются пушистому хвосту

Видео попало в социальную сеть, где пользователи умиляются пушистому хвосту

Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке на Бородинской улице на порог дома пришла белка, хвостатая выпрашивала у людей вкусности. Судя по ее настойчивости, приходит она не первый раз и совершенно уверена, что ей не откажут.

- Мы меньше года назад переехали с этого дома. Эта пушистая красотка по утрам прибегала к нашим окнам и резвилась, прыгая с ветки на ветку, - пишет Радкова Татьяна.

Белочку угостили грецкими орехами, она охотно принимала угощение, а после убегала в сторону деревьев, сверкая пушистым хвостом.

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