Туристический кэшбэк в Приморье увеличат в два раза в 2022 году

Кэшбэк могут получить и жители других регионов, которые приехали в Приморье Фото: Сергей БАЛАНОВ

В 2020 году Приморье, как и другие регионы, попало в программу туристического кэшбэка. Губернатор края Олег Кожемяко заявил, что меру пора расширить: величину кэшбэка в 2022 году планируют увеличить в два раза, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Как стало известно "КП-Владивосток", Кожемяко отметил, что внутренний туризм в России с каждым годом развивается, в РФ принят ряд важных решений, в том числе создание госкорпорации Туризм.рф.

- Этой программой охотно пользуются, в том числе, приморцы. С этого года была введена практика “детского кэшбэка”, когда родителям возмещалась часть средств за отдых детей в летних лагерях. Со следующего года мы просим продлить эти программы, закрепить их на трехлетний период, - рассказал Кожемяко.

Напомним, сейчас дальневосточники могут получить 20% от стоимости путевки в тур, однако вернут не больше 20 тысяч рублей. Эту сумму в 2022 году хотят увеличить до 40 тысяч рублей. Жители других регионов также смогут получить кэшбэк из федерального бюджета, если захотят посетить Приморский край. Важное о том, как получить туркэшбэк - в материале КП.

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