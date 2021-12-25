В порту Владивостока взорвался газовый баллон, трое моряков получили ожоги

ЧП произошло в одном из портов приморской столицы. Фото: instagram.com/scandiasvl

Трое членов экипажа, пришвартованного в бухте Диомид промыслового судна, получили сильные ожоги в результате взрыва газа. Пострадавших в шоковом состоянии доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток» от собственного источника, взрыв прогремел 13 декабря во время сварочных работ на пирсе в морском порту в Первомайском районе. В результате трое моряков были доставлены скорой в ожоговый центр. Среди них 39-летний житель Владивостока, а также приехавший на заработки 33-летний краснодарец и 40-летний уроженец Спасска-Дальнего.

У всех мужчин врачи диагностировали ожоги головы, тела и конечностей 2-й и 3-й степени тяжести. Пострадавшим оказали необходимую помощь, а по факту взрыва большого газового баллона стражи порядка начали проверку.

По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение техники безопасности. Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, недавно ЧП во Владивостоке произошло и с другим моряком. На мужчину напали в гостинице. Незваные гости пытались изнасиловать постояльца отеля и шантижировали его сливом видео в интернет.

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