Разговор стоимостью в миллион: жительница Владивостока перевела мошеннику «из ФСБ» все сбережения

Жительница Владивостока перевела аферисту миллион рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Телефонные мошенники перед Новым годом активизировались в Приморье, пользуясь доверчивостью наивных граждан. Очередной жертвой аферистов стала жительница Владивостока, перечислившая преступникам крупную сумму.

«Комсомольской правде – Владивосток» стало известно, что жительница Ленинского района Владивостока перевела аферистам почти миллион рублей. Женщине позвонили якобы из банка и ФСБ, убедив ее отправить все сбережения на «безопасный» счет.

Как рассказала следователям 46-летняя горожанка, утром ей позвонила девушка, представившаяся сотрудником банка. Сообщив, что якобы на ее имя пытаются оформить кредит, аферистка перевела звонок на «сотрудника ФСБ».

В ходе разговора незнакомец убедил женщину в том, что все сбережения нужно перевести на безопасный счет. В результате жительница Владивостока отправила мошенникам почти миллион рублей.

Когда женщина поняла, что ее попросту обманули, то заявила в полицию о преступлении. Она сообщила номера звонивших и счет, куда перечисляла деньги. Личности мошенников устанавливаются.

Напомним, совсем недавно в похожей ситуации оказался другой житель Владивостока. После разговора с мошенниками мужчина лишился 100 тысяч рублей.

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