Сайлент Хилл по-приморски: клубы пара заволокли море и портовые корабли

Необычный пар на владивостокском море привлек внимание жителей. Фото: instagram.com/scandiasvl

Сегодня утром, 24 декабря, жители дальневосточной столицы стали свидетелями красивого и чарующего явления. На поверхности моря образовался густой пар, который полностью покрыл морскую воду и почти спрятал портовые суда.

В лучах восходящего солнца природное явление выглядит еще красивее. Фото: instagram.com/scandiasvl

Зрелище действительно завораживающее, особенно в лучах восходящего солнца. Создается ощущение, что все покрыто золотом. Владивостокцы, очарованные красотой, поспешили достать свои фотокамеры и запечатлеть природное явление на память. Кадрами с «Комсомольской правдой - Владивосток» поделился местный фотограф Артур Вовженяк.

Местами порт, окутанный паром, напоминает не чарующую картину, а Сайлент Хилл – мистический город из японской игры. Но, к счастью, мы живем не в игре, и никакие монстры не атакуют жителей Владивостока.

Местами море напоминает вымышленный городок Сайлент Хилл. Фото: instagram.com/scandiasvl

Но почему же образовалось такое явление на нашем море? Все из-за перепада температур над водой. Приморье находится под властью антициклонов, осадков нет, но температура воздуха опускается. Утром температура воздуха в дальневосточной столице опустилась до -21…-23°С.

Природное явление возникло из-за перепада температур. Фото: instagram.com/scandiasvl

Ранее «Комсомольская правда - Владивосток» писала о густом тумане, который опустился на «Золотой мост».

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