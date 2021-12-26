Нецелесообразно и противоречит законодательству: WWF России выступил против ликвидации памятника природы в Тавричанском лимане

Памятник природы еще можно восстановить до естественного состояния. Фото: предоставлено WWF России

Всемирный фонд дикой природы (WWF России) считает нецелесообразным изменение границ и, тем более, ликвидацию памятника природы «Лиман реки Раздольная» в Приморье. При должной охране и проведении ряда мероприятий возможно восстановить естественное состояние территории, считают в природоохранной организации.

В соответствии с Законом Приморского края «Об особо охраняемых природных территориях Приморского края», основаниями для изменения границ или упразднения особо охраняемых природных территорий являются либо включение части ООПТ краевого значения в состав ООПТ федерального значения, либо исключение из состава ООПТ части территории вследствие утраты особого природоохранного, научного, культурного, эстетического, рекреационного и оздоровительного значения природными комплексами и объектами, расположенными на этой территории, а также необходимость увеличения площади. Изменение границ или упразднение по иным основаниям или причинам не допускается.

Ликвидация памятника природы возможна лишь при подтверждении утраты территорией особого природоохранного, научного, культурного, эстетического, рекреационного и оздоровительного значения и невозможности восстановления такого значения при принятии определенных мер.

- WWF России считает, что заявленная цель упразднения памятника природы «Лиман реки Раздольная» не соответствует требованиям законодательства, так как состояние ООПТ является удовлетворительным, что отмечается в обосновывающих материалах. При должной охране и проведении ряда мероприятий возможно восстановление естественного состояния территории, - сообщили в пресс-службе организации.

От «КП-Владивосток» напомним, что с инициативой ликвидировать ООПТ краевого значения — памятника природы «Лиман реки Раздольная» в Минприроды Приморского края в ноябре обратилось некое ООО «Гибрид ДВ». Инициаторы представили на суд общественности материалы, в которых утверждается, что из-за высокой антропогенной нагрузки памятник природы утратил свое природоохранное значение и должен быть ликвидирован. Выступившая инициатором ликвидации ООПТ организация планирует развивать на этой территории туризм, а также построить отель, реабилитационный центр-пансионат с пляжем, торговый центр, аквапарк, жилой квартал, открытый бассейн, искусственные пруды, велосипедную трассу летом и лыжную — зимой, яхт-клуб, конюшню, парк, набережную, медицинский центр.

Публичные консультации по материалам, обосновывающим ликвидацию ООПТ краевого значения — памятника природы «Лиман реки Раздольная», проходят до 29 декабря 2021 года.