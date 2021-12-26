Стала известна предварительная причина появления трещины на Рудневском мосту во Владивостоке

Специалисты считают, что мост треснул из-за аномальных морозов. Фото: dps_vl

Специалисты мэрии Владивостока обследуют деформационный шов на Рудневском мосту, где образовалась серьезная трещину на всю ширину дороги.

На месте работают вице-мэр Николай Зайцев и специалисты управления дорог и благоустройства. По словам специалистов, деформационные швы моста разошлись из-за аномально холодной погоды

- Движение по мосту пока открыто, но окончательный план действий будет известен позже, после того как свое экспертное заключение дадут специалисты - мостостроители, - сообщили корр. "КП-Владивосток" в пресс-службе мэрии.

Напомним, что утром, 26 декабря, автомобилисты заметили на Рудневском мосту во Владивостоке широкую трещину, охватившую всю ширину дорожного полотна.