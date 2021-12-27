Новый детский сад на 150 мест откроется в микрорайоне Владивостока

Детский сад откроется в микрорайоне на Нейбута. Фото: пресс-служба правительства Приморья

Детский сад на 150 мест сдадут в микрорайоне на Нейбута осмотрел Олег Кожемяко. Строители завершают работы по отделке, благоустраивают территорию вокруг - распахнет свои двери детский сад летом 2022 года, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

С инспекцией приехал губернатор Приморья: он отметил, что в строящемся микрорайоне ("Зеленый угол") детский сад - необходимый социальный объект. Как видно на кадрах, предоставленных пресс-службой, в сад уже привезли объекты для детских игр на площадке.

Специалисты завершают благоустройство. Фото: пресс-служба правительства Приморья

- Следующим шагом должна быть школа – сейчас определяемся с источником финансирования, рассчитываем в 2022 году начать ее строительство, - сказал Кожемяко.

Напомним, недавно Константин Шестаков заявил, что в общей сумме за 2022 год в городе появятся три детсада и пять школ.

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