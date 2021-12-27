Тигр утащил двух собак у села в Приморье, очевидцы находят следы у заборов

Присутствие хищников замечают в Приморье все чаще. Фото: dps_chernigovka

В Приморье очевидцы рассказали о новых похождениях тигра. Краснокнижная полосатая кошка была замечена у села Черниговки (улица Советская). Жители сообщили, что хищник разодрал двух собак.

Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" стало известно из соцсетей (dps_chernigovka). Следы амурского тигра заметили на снегу - их легко распознать невооруженным глазом. Хищник утащил двух собак ночью, одно из тел нашли очевидцы.

- Будьте бдительны и воздержитесь от выхода в лес и отдыха, - предупредили авторы публикации.

Некоторые очевидцы сообщают, что хищника замечают уже с 24 декабря.

Ранее под Владивостоком были замечены следы тигра с тигренком, а накануне стало известно, что тигр загрыз собаку в селе Преображение на базе отдыха.

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