Транспортная прокуратура проверит инцидент с заглохшим возле острова Попова судном

На борту парома было 47 пассажиров и 6 членов экипажа. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.
Транспортная прокуратура Дальнего Востока расследует инцидент, произошедший 27 декабря с паромом «Босфор Восточный». По словам пресс-службы прокуратуры, проверят исполнение законодательства в сфере безопасности плавания.
По информации пресс-службы, в 21:50 паром заглох в районе пролива Старка из-за остановки главного двигателя. Спасать 47 пассажиров и 6 членов экипажа отправилось приморское судно ФГБУ «Морспасслужба». В 01:30 команда парома починила двигатель, и к 2 часам «Босфор Восточный» добрался до острова Попова.
В пресс-службе транспортной прокуратуры отметили, что во время происшествия никто не пострадал, а на судне работал аварийный дизельный генератор, который подавал электричество и тепло.
- В ходе проверки прокуратура установит причины аварийного случая и даст оценку действиям ответственных лиц по обеспечению безопасности плавания. В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц, - рассказали в пресс-службе.
Напомним, что «Босфор Восточный» вечером 27 декабря после ежегодного планового ремонта вышел на рейс для перевозки пассажиров из Владивостока на остров Попова. Однако доплыть до конечного пункта не удалось, и судно встало посреди моря. Предположительно, в двигателе замерзло топливо. В 01:08 экипаж парома починил первый двигатель и принялся чистить второй.
ПО ТЕМЕ:
Во Владивостоке вышедший из ремонта паром потерял ход посреди моря перед островом Попова
Глава города поручил разобраться в инциденте (подробнее...)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Instagram;
- Вконтакте;
- Facebook;
- Telegram.