Транспортная прокуратура проверит инцидент с заглохшим возле острова Попова судном

На борту парома было 47 пассажиров и 6 членов экипажа. Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Транспортная прокуратура Дальнего Востока расследует инцидент, произошедший 27 декабря с паромом «Босфор Восточный». По словам пресс-службы прокуратуры, проверят исполнение законодательства в сфере безопасности плавания.

По информации пресс-службы, в 21:50 паром заглох в районе пролива Старка из-за остановки главного двигателя. Спасать 47 пассажиров и 6 членов экипажа отправилось приморское судно ФГБУ «Морспасслужба». В 01:30 команда парома починила двигатель, и к 2 часам «Босфор Восточный» добрался до острова Попова.

В пресс-службе транспортной прокуратуры отметили, что во время происшествия никто не пострадал, а на судне работал аварийный дизельный генератор, который подавал электричество и тепло.

- В ходе проверки прокуратура установит причины аварийного случая и даст оценку действиям ответственных лиц по обеспечению безопасности плавания. В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц, - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что «Босфор Восточный» вечером 27 декабря после ежегодного планового ремонта вышел на рейс для перевозки пассажиров из Владивостока на остров Попова. Однако доплыть до конечного пункта не удалось, и судно встало посреди моря. Предположительно, в двигателе замерзло топливо. В 01:08 экипаж парома починил первый двигатель и принялся чистить второй.

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