И в салоне тоже. Свежемороженые машины, прибывшие во Владивосток, показали изнутри

Кадры приморцы сравнивают с фильмом про пост-апокалипсис. Фото: принтскрин, blog_vladivostok

В Сети появились кадры салона некоторых автомобилей, прибывших во Владивосток на сухогрузе Sun Rio. Оказалось, что внутри машины тоже промерзли насквозь: кресла, коробка передач и бортовая часть покрыты будто бы многовековым льдом.

Об этом "Комсомольская правда - Владивосток" узнала из соцсетей. На опубликованных кадрах видно, что стихия с морской солью пробралась в автомобиль. Сколько именно пострадало иномарок - пока неизвестно. Приморцы начали бурное обсуждение: часть говорит, что это настоящая беда для людей, заказавших автомобили, другая - подтрунивает.

- Аромат морской зато всегда, написал один из пользователей.

Один из потенциальных владельцев "ледяной" иномарки связался с редакцией и сообщил, что машины, которые находились на носу корабля, могут быть еще и побиты.

- Говорят, что большая часть машин с передней части судна сильно пострадала. Пока неизвестно, где моя. Автомобили застрахованы, но деньги за это, полагаю, можно отбить только через суд, - рассказал собеседник "КП-Владивосток".

Напомним, сухогруз с жарким названием "Солнечный Рио" (Sun Rio) привез обледенелые иномарки 27 декабря. Судно ходит под флагом Панамы. Лед покрыл автомобили из-за низких температур и штормов в акватории Японского моря.

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