Две тонны сушеного трепанга мужчина в Приморье спрятал от ФСБ за обшивкой стены

Обнаруженный вскрытый тайник сотрудников. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Приморью

Контрабанде приморского удальца удивились даже сотрудники Пограничного управления ФСБ. Трепанга на 400 миллионов рублей мужчина спрятал за обшивкой стены в частном доме в Уссурийске, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", большую часть он упаковал в пластиковые мешки. В поисках тайника пограничники обнаружили целых две тонны сушеного трепанга за обшивкой стены домовладельца.

- Объем изъятого стал самым крупным за последние годы. По предварительной оценке, причиненный ущерб водным биологическим ресурсам превышает 400 млн рублей. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе.

Фото: Пограничное управление ФСБ России по Приморью

При этом общая стоимость для продажи может достигнуть полутора миллиона долларов и больше. Последний столь масштабный улов за год был в апреле - тогда изъяли более четырех тонн морских деликатесов у контрабандистов.

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