В Новый год – с «Комсомольской правдой – Владивосток»

Коллектив «КП – Владивосток».

Наши читатели – самые лучшие! Спасибо каждому из вас, кто сейчас читает этот текст. Скорее всего, вы были с «Комсомолкой» весь 2021 год, в курсе всех наших новостей и историй, которые мы создаем для вас, для Читателей.

Совсем скоро мы перешагнем порог одного года и ступим на дорогу нового, еще более интересного, увлекательного и разнообразного. Конечно, мы надеемся, что новый, 2022 год принесет каждому из наших читателей (да и, признаться, для всей редакции) немного больше спокойствия и стабильности. Ведь, как говорится, это был непростой год. Но мы не унываем!

«Комсомольская правда – Владивосток» желает каждому крепкого здоровья, ведь в наше непростое время – это действительно нужно. Мы желаем вам осуществления всего задуманного, горящих от счастья глаз и высоких доходов.

«Комсомольская правда» поздравляет всех с наступающим Новым, 2022 годом! Год черного водяного тигра должен быть замечательным!

Кстати говоря, с читателями нашей газеты мы увидимся уже совсем скоро. Первый номер еженедельника КП в Приморье выйдет 6 января, а «КП – Дальний Восток» – 11 января. Подписывайтесь на нашу газету и оставайтесь с нами.

Ведущие нашего радио – Илья Кузнецов, Павел Порабкович и Галина Кочеткова – в ближайшее время зазвучат в ваших радиоприемниках, телефонах, а их лица можно будет увидеть на YouTube-канале «КП». Они вернутся в студию 10 января.

Искренне ваша, редакция «КП – Владивосток»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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