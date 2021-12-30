Вместе - теплее. Новогодняя ночь запомнится лютым морозом в Приморье

Дальневосточная столица готова к празднику Фото: Сергей БАЛАНОВ

Последний день уходящего года запомнится приморцам началом атаки антициклона. День ожидается холодным и ветреным, в ночные и утренние часы морозы окрепнут до -25...-34 градуса в среднем. В горных районах края - от -35 до -42. На побережье чуть лучше: от -17 до -24 градусов тепла.

Об этом сообщил портал Примпогода. Последние новогодние подарки придется докупать, пробираясь через холода. Днем в крае около -18...-24 градусов, на побережьях от -10 до -17 градусов. Но радоваться не стоит: лучше беречь себя от шквального холодного ветра. Возможен снег. В дальневосточной столице осадков не ждут.

В канун Нового года, 31 декабря, во Владивостоке холодно:

- Ночью и утром -20...-23°С, после обеда -14...-17°С. Резкий ветер добавит ощущение холода. В новогоднюю ночь во Владивостоке -18...-21°С и без осадков, - подчеркнули синоптики.

Напомним, начало года ознаменуется окрепшей "настоящей зимой". В крае в первую декаду января в среднем до -35, следует из сообщения главы Примгидромета Бориса Кубая. Стоит отметить, накануне синоптики пояснили, что погода все же станет комфортнее: холода окрепнут, но ощущения "жжения" от мороза исчезнет.

К слову, во Владивостоке за последние 20 лет ни разу не было осадков в Новогоднюю ночь. Самый большой минус температур был в 2010 году (-22 градуса).

СПРАВКА:

Во Владивостоке за 20 лет наблюдений в новогоднюю ночь:

Ни разу не отмечались осадки; в основном ночи были умеренно морозные; ⠀

минимальная температура воздуха была в пределах -14…-20 °С; ⠀

самая холодная ночь, -22 °С, была в 2010 году; ⠀

небольшой мороз, -5…-11 °С, наблюдался в 6 случаях; ⠀

ветер в большинстве случаев был умеренный; ⠀

в 9 случаях усиливался до 15 м/с и больше. Новогодняя ночь 2021 была умеренно морозной с сильным северным ветром.

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