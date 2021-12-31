Владивосток вошел в десятку туристических центров России по версии Forbes

Владивосток за 2021 год посетили более двух миллионов туристов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Издание Forbes Russia привело очередной список "призеров" по привлекательности российских городов. Среди центров туризма в стране оказался и Владивосток - город мостов и горок, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Часть городов стали особенно популярными во время пандемии - многие государства из-за угрозы коронавируса закрывали свои границы. По данным краевого агентства по туризму, за три квартала 2021 года Приморский край посетили 1,1 млн туристов. Стоит отметить, что большинство из них – внутренние, почти 90% приезжали именно во Владивосток. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.
Как пишет Forbes, в столице Приморья - развитая инфраструктура, пятизвездочные отели, рестораны высокого уровня, выбор достопримечательностей. Путешественников привлекает событийный туризм. Напомним, Владивосток - центр гастрономических фестивалей ресторанов. Несколько лет в столице Приморья проводят международные забеги по вантовым мостам. К слову, они тоже привлекают российских и зарубежных гостей.
Вместе с Владивостоком в список вошли Самара, Тюмень, Дербент, Мурманск, Тула, Нижний Новгородов, Калининград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону.
Развивается в Приморье и игорная зона - еще один канал интереса для туристов. В бухте Муравьиной появится целая инфраструктура.
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