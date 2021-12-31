Владивосток вошел в десятку туристических центров России по версии Forbes

Владивосток за 2021 год посетили более двух миллионов туристов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Издание Forbes Russia привело очередной список "призеров" по привлекательности российских городов. Среди центров туризма в стране оказался и Владивосток - город мостов и горок, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Часть городов стали особенно популярными во время пандемии - многие государства из-за угрозы коронавируса закрывали свои границы. По данным краевого агентства по туризму, за три квартала 2021 года Приморский край посетили 1,1 млн туристов. Стоит отметить, что большинство из них – внутренние, почти 90% приезжали именно во Владивосток. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Как пишет Forbes, в столице Приморья - развитая инфраструктура, пятизвездочные отели, рестораны высокого уровня, выбор достопримечательностей. Путешественников привлекает событийный туризм. Напомним, Владивосток - центр гастрономических фестивалей ресторанов. Несколько лет в столице Приморья проводят международные забеги по вантовым мостам. К слову, они тоже привлекают российских и зарубежных гостей.

Вместе с Владивостоком в список вошли Самара, Тюмень, Дербент, Мурманск, Тула, Нижний Новгородов, Калининград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону.

Развивается в Приморье и игорная зона - еще один канал интереса для туристов. В бухте Муравьиной появится целая инфраструктура.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.