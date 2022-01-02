Правительство Приморского края отреагировало на «поздравление» замерзающей в собственном доме пенсионерки

Фото: БУЛАТОВ Алексей.

Обращение пенсионерки из Приморья к местным чиновникам получило отклик. На проблему замерзающей в собственном доме женщины обратило внимание правительство Приморского края. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Напомним, пенсионерка из Приморья, проживающая в аварийном доме записала новогоднее обращение к чиновникам и пожелала им жить так же, как живет она. В видеоролике женщина показала, что на термометре температура в ее квартире -2 градуса.

Видеоролик без ответа не остался. В администрации Партизанска, где проживает пенсионерка, уточнили, что в доме печное отопление.

- Накануне гражданку посещали специалисты администрации и социальной защиты. Со слов женщины, топливом она обеспечена. Помимо этого завершается процедура покупки и приемки квартиры на баланс муниципалитета. В начале года женщине она будет предложена для постоянного проживания. Данный процесс также на контроле прокуратуры, - говорится в сообщении.

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