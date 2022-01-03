Во Владивостоке ночью огонь охватил гостиницу

Огонь охватил гостиницу во Владивостоке.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Пожарным Владивостока пришлось бороться с огнем, которых вспыхнул в ночное время а улице Котельникова. Здесь оказалась объята пламенем гостиница, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Тревожный вызов с Котельникова поступил на пульт оперативного дежурного ГУ МЧС России по Приморскому краю около часа ночи 2 января. Как сообщает пресс-служба ведомства, к моменту приезда подразделений помещения гостиницы были охвачены пламенем.
Огонь уничтожил около 100 квадратных метров постройки. В тушении участвовали 18 человек и пять спецмашин. Причину ЧП еще предстоит установить специалистам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Приморье полыхает многоэтажный жилой дом
По городу с оглушительными сиренами носятся пожарные машины и кареты скорой помощи (подробнее...)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Instagram;
- Вконтакте;
- Facebook;
- Telegram.