Мощно рвануло: фонтан кипятка взмыл ввысь на Эгершельде во Владивостоке

Коммунальная авария на Стрельникова. Фото: принтскрин видео.

Сразу несколько коммунальных аварий произошло накануне вечером во Владивостоке. Из-за ЧП на теплосетях десятки домов временно остались без горячий воды и отопления. К счастью, аварийные бригады оперативно устранили поломки. Однако тепло вернулось еще не во все дома, среди проблемных точек на карте приморской столицы оказался дом №2 на Морозова.

Пожалуй, один из самых мощных прорывов случился 2 января на Стрельникова, 7. Поток кипятка здесь взмыл на высоту второго этажа.

На аварийный участок сразу выехали специалисты ВПЭС. После определения места прорыва ремонтники вскрыли теплотрассу. На время ремонтных работ без горячей воды и отопления временно остались жильцы Стрельникова, 4, 5а, 6а, 8, 10, 12, Крыгина 1, 5, 6, и Самарская, 10а. Напомним, кипяток также залил вход в торговый центр «Маяк» на Эгершельде.

Ночью тепло и горячую воду вернули потребителям.

По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, на несколько часов минувшей ночью были остановлены подачи тепла и горячей воды в дома № 100, 100а, 100б, 100е, 104а, 106а на улице Борисенко. Чтобы обеспечить людей коммунальными услугами специалисты ВПЭС подключили тепловую насосную станцию к дизельному генератору, после чего занялись ремонтом.

На данный момент все порывы, которые случились накануне, уже устранили. Но оперативные работы продолжат трудиться в круглосуточном режиме.

– Сегодня специалисты будут проводить работы по разморозке теплотрассы в доме на Морозова, 2. Здесь в результате аварии на внутридомовых сетях была перекрыто теплоснабжение на вводе в дом и не проинформированы службы для того, чтобы сдренировать воду с трассы. В связи с этим трасса была заморожена, – рассказал руководитель управления по вопросам топливно-энергетического комплекса городской администрации Сергей Ткачев.

При перебоях или авариях на сетях жителей Владивостока просят сообщать в ЕДДС по телефону 2222-333 или оперативному дежурному ВПЭС по телефону 209-9000.

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