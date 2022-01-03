Вместо ровного льда – ухабы за 250 рублей. Каток в центре Владивостока разочаровал горожан

Каток в центре Владивостока вызвал много вопросов у отдыхающих. Фото: www.instagram.com/revizor_vdk

Новогодние праздники многие жители Владивостока проводят активно. Горожане устремились на лыжные базы и катки. Однако, как оказалось, не все ледовые площадки оказались готовы принимать отдыхающих.

Так, некоторых отдыхающих разочаровал каток, залитый в центре Владивостока, на стадионе «Динамо».

– Обещали, ровный лед и елку. По факту, ужасный неровный лед со сколами, абсолютно небезопасный. Еще и 250 рублей платить. В общем, позорище, – поделились разочарованные владивостокцы в одном из местных пабликов, наглядно продемонстрировав качество покрытия.

Лед залит волнообразно. Фото: www.instagram.com/revizor_vdk

Стоит отметить, что в тестовом режиме каток открылся лишь несколько дней назад. За вход, как и отметили посетители, придется заплатить 250 рублей, но предусмотрены скидки. Дети до пяти лет и инвалиды могут пройти бесплатно, пенсионеры – по 100 рублей. Коньки можно взять в прокат за 200 рублей в час. Каток работает в выходные и праздничные дни с 10:00 до 23:00, в будни – с 12:00 до 23:00.

Местами дыры. Фото: www.instagram.com/revizor_vdk

Не исключено, что после жалоб горожан лед приведут в порядок. В администрации Владивостока отметили, что каток – коммерческий. Получить комментарии от администрации частного спортивного объекта на момент публикации не удалось.

Напомним, во Владивостоке также работают бесплатные катки в разных районах города. По сообщение мэрии приморской столицы, всего их залито 75. Катки и хоккейные коробки расположены на придомовых территориях и возле школ.

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