Жители Владивостока выстроились в многочасовые очереди в поликлиниках

Больным жителям Владивостока в праздничные дни приходится не сладко. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Наступил первый понедельник января 2022 года, и, казалось бы, в длинные выходные можно спокойно отдохнуть. Но явно не тем, кто приболел. Кашель, температура, насморк — любой признак вирусного заболевания, и нужно отправляться в амбулаторный инфекционный центр своей поликлиники. Надежду на то, что в каникулы можно быстро проскочить и попасть к врачу, можно заранее оставить дома.

Так, в поликлинике №6 на Черемуховой, 32, во Владивостоке очередь в АИЦ выстроилась если и не километровая, то многочасовая. Обратившиеся сюда люди рассказывают, что ждут по два часа своего шанса попасть в один из двух кабинетов, в которых принимают врачи. Очередь формируется и из тех, кто пришел на первичный прием, и на повторный.

С признаками ОРВИ и коронавируса пациентов отправляют в АИЦ. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Возможности «ускорить процесс» нет, но хорошо, что принимают до 22 часов. При этом, хочется отметить, что во всех филиалах шестой поликлиники работает только один АИЦ, что определенно повышает нагрузку на один действующий центр.

В ожидании приходится просидеть несколько часов. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», на новогодние праздники поликлиники во Владивостоке изменили режим работы. При этом всем медицинским учреждениям рекомендовано ввести усиленное дежурство для неотложной помощи.

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