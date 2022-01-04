Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток4 января 2022 4:10

Многокилометровые пробки сковали проезд к одной из популярных баз зимнего отдыха во Владивостоке

Автомобилисты по несколько часов стоят в заторах, чтобы покататься на лыжах и сноубордах
София МИХАЙЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: instagram.com/dps.control/

Фото: instagram.com/dps.control/

Праздничные выходные подарили жителям и гостям дальневосточной столицы город без заторов, чего не скажешь о трассе в районе Шаморы – там дорогу сковали многокилометровые пробки. А все потому, что приморцы массово ринулись на активный отдых. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Очевидцы сообщают о том, что с обеих сторону на подъезде к базе отдыха «Комета» машины буквально выстроились в очередь, чтобы доехать до «горнолыжки». Один из автомобилистов заснял происходящее на видео, чтобы наглядно показать происходящее на дороге.

Между тем, в социальных сетях на эту тему уже появились шутливые объявления.

- Продам место в очереди на Комету – поделился один из ожидающих.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.