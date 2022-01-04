Многокилометровые пробки сковали проезд к одной из популярных баз зимнего отдыха во Владивостоке

Фото: instagram.com/dps.control/

Праздничные выходные подарили жителям и гостям дальневосточной столицы город без заторов, чего не скажешь о трассе в районе Шаморы – там дорогу сковали многокилометровые пробки. А все потому, что приморцы массово ринулись на активный отдых. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Очевидцы сообщают о том, что с обеих сторону на подъезде к базе отдыха «Комета» машины буквально выстроились в очередь, чтобы доехать до «горнолыжки». Один из автомобилистов заснял происходящее на видео, чтобы наглядно показать происходящее на дороге.

Между тем, в социальных сетях на эту тему уже появились шутливые объявления.

- Продам место в очереди на Комету – поделился один из ожидающих.

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