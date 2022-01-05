Олигарх списка Forbes из Приморья предрек России экономический кризис после 2022 года

Дмитрий Алексеев в эфире радио "КП-Владивосток" Фото: Сергей БАЛАНОВ

Бизнесмен из Приморья, глава сети DNS Дмитрий Алексеев подвел итоги года в своем телеграм-канале (AlekseevDNS). Олигарх также рассказал о грядущем экономическом кризисе, который неизбежно придет в Россию.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", в первую очередь, согласно сценарию Алексеева, в РФ произойдет скачок инфляции, далее переоценка активов приведет к кризису.

- Экономический итог 2021 года состоит в том, что определенности не прибавилось. Удивительно, но, как было непонятно, что будет с коронакризисом, так и непонятно. Что будет с экономикой непонятно так же. Зато добавилась инфляция. На лицо все признаки большого кризиса, люди вынуждены сидеть дома, бизнес ограничивается в возможностях. Ранее, это неизбежно бы привело к экономическому кризису и коррекции на рынках. Однако произошло "чудо", рынки не просто не провалились, а, наоборот, стали безудержно расти. Дорожает все: от акций до сырья и криптовалюты, - написал бизнесмен.

Алексеев добавил, что инновации на данный момент - уже запредельно дорогое удовольствие. По его мнению, "пузырь", созданный мягкой политикой Центробанка, можно сдуть за счет инфляции, тогда переоценятся сами деньги, а не активы.

- Но едва ли этому обрадуются широкие народные массы, по ком инфляция бьет в первую очередь, а современная информационная эпоха не позволит остаться этому недовольству незамеченным. Монетарные власти будут вынуждены перекрыть денежный кран, и кризис перейдет в традиционную фазу кризиса спроса и переоценки активов. Но это будет означать, что центробанки ошиблись, и вместо спасения от кризиса, просто надули пузырь.

Когда все это произойдет тоже не очень понятно, слишком многофакторная система. Может уже и в этом году, а может еще можно успеть запустить блокчейн стартап по перевозке инфлюенсеров на электрокарах под управлением искусственного интеллекта на квантовом компьютере, - добавил глава DNS.

Напомним, инфляция только в Приморье за два года выросла на 4%. При этом показатель все еще ниже, чем в среднем по России. Инфляция по итогам 2021 года превысит в РФ 8% против 4,9% в 2020 году.

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