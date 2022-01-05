Депутат из Славянки, отказавшаяся от миллионной взятки, тяжело заболела коронавирусом

Ольга Уваева заболела ковидом перед Новым годом. Фото: olga_uvaeva
Депутат Муниципального комитета Славянки Ольга Уваева сообщила в соцсети, что тяжело переносит коронавирусную инфекцию. Ковидом семья заболела перед Новым годом.
- Совсем печаль… Подключили к кислороду. Силы на исходе. К сожалению, праздники. Врачей нет, информации никакой. Таблетки пью, - рассказала Ольга в своем аккаунте в соцсети, добавив позже, что лечение дополнили.
Уровень сатурации (насыщенности кислорода крови) - 90%, это уже ниже нормы. Болеет почти вся семья, однако наиболее тяжело ковид переносят сама Ольга и ее мать.
Напомним, ранее Ольга Уваева получила известность как неподкупный народный избранник. Как уже писала "КП-Владивосток", она отказалась от солидной взятки, которую предлагали как деньги для лечения ее ребенка. За это депутат должна была поддержать другого народного избранника.
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