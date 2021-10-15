Депутат из Приморья, которую пытались купить: «Предлагали миллион рублей на лечение ребенка»

По предварительным данным, подкуп был затеян ради лоббирования некоторых интересов Фото: Сергей БАЛАНОВ

Вечером 14 октября все Приморье облетела новость – в Славянке задержали местного депутата Муниципального комитета, который передал другой народной избраннице крупную сумму, чтобы та поддержала его на выборах председателя комитета. «КП – Владивосток» стало известно, что речь идет о Михаиле Юдине и Ольге Уваевой. Последняя сама рассказала о случившемся в социальных сетях и заявила, что всех купить нельзя.

Славянка становится центром громких историй далеко не в первый раз. В середине июня этого года край потрясло сообщение о том, что депутаты Муниципального комитета городского поселения проголосовали за самороспуск. «Комсомолка» тогда подробно писала и о самом событии, и о его причинах – народных избранников просили отменить два принятых ими решения, которые позволяют свободно строить угольный порт прямо в центре города. Тогда депутаты назвали это «давлением» со стороны губернатора региона и почти напрямую оказали ему «сопротивление» – скандал закончился добровольной отставкой депутатов Мункома.

Поэтому не удивительно, что с 17 по 19 сентября, когда все Приморье голосовало за депутатов Государственной думы и краевого Законодательного собрания, Славянка еще и выбирала новых членов Муниципального комитета городского поселения. Среди прочих в числе народных избранников оказался неоднократно занимавший такую позицию Михаил Юдин, а заодно с ним начала заседать общественный наблюдатель и экоактивист Ольга Уваева.

Уже тогда писали, что инициативная группа «Славянка против угля» смогла провести в депутаты шестерых человек, несмотря на противодействие «черных политтехнологов». Однако в комитете все еще остались люди, которые выступают за строительство угольного терминала.

По предварительным данным, для того чтобы продолжить лоббировать идею, Михаил Юдин решил занять пост председателя комитета, вот только он и его сторонники остались в меньшинстве. Видимо, именно тогда он решил действовать более решительно.

Так, по версии следствия, 29 сентября 2021 года Юдин оказался в одной машине с Уваевой, чтобы передать ей 300 тысяч рублей – часть взятки за голосование в пользу него на предстоящих выборах председателя Муниципального комитета, всего же он собирался передать депутату полмиллиона рублей. В тот момент, когда деньги оказались у женщины, подозреваемого с поличным взяли сотрудники ФСБ.

Оказалось, что Ольга Уваева – не из робкого или продажного десятка, и, по словам женщины, она сразу же обратилась к сотрудникам приморской ФСБ, как только Михаил Юдин дал знать о своей готовности подкупить депутатов. Деятель борется за будущее своих детей, и поэтому отступать не собирается.

– Когда наша предвыборная кампания шла полным ходом, мы часто слышали вопрос, даже утверждение: тех, бывших депутатов купили, и вас купят. У всех своя цена. Ошибаетесь. И вот вам доказательство. Меня действительно пытались купить, предлагая миллион рублей на лечение ребенка. Били в самую больную точку, – пишет в социальных сетях Уваева. – Как можно взять грязные деньги, а потом смотреть в глаза своим детям и тем людям, кто поверил, кто отдал свои голоса за меня?

Сейчас сотрудники Следственного комитета Приморья расследуют уголовное дело, которое возбудили в отношении Юдина по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ. Депутату грозит крупный денежный штраф или лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

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