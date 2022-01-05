Контрабандистке грозит срок до семи лет за ввоз таблеток для похудения в Приморье

Тематическая иллюстрация из архива КП Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Приморье под суд пойдет контрабандистка из Артема. В Россию она пыталась вывезти "волшебные" таблетки - для похудения. Заработать продажей небезопасных веществ на русских девушках не вышло: задержали сотрудники Дальневосточной оперативной таможни. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", 38-летняя женщина в январе 2020 года уехала заграницу якобы в туристических целях. Затем в квартире обвиняемой в ходе осмотра обнаружили и изъяли препараты для снижения веса, они были подготовлены для продажи. Речь идет об сибутрамине и норсибутрамине, как уточнили в пресс-службе, это производные амфетамина, запрещенные к обороту в РФ.

- Следователем отдела МВД России по городу Артему были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 234 (Незаконный сбыт сильнодействующих веществ, совершенный в крупном размере) и частью 1 статьи 226.1 УК РФ (Незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ), - уточнила руководитель пресс-службы краевого МВД Ирина Сырова.

Расследование завершено, дело ждет суда. Фигурантке могут назначить наказание до семи лет лишения свободы, возможно, ей придется выплатить и крупный штраф.

Ранее "КП-Владивосток" писала о другой удивительной находке - сотрудники таможни и ФСБ нашли в частном доме в обшивке стен две тонны морских деликатесов.

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