Приморцев покорили тигрята на своей первой зимней прогулке

Фото: lionspark.ru

Приморские тигрята вышли на первую зимнюю прогулку вместе с матерью - эпизод из жизни прайда удалось запечатлеть сотрудникам парка "Белый Лев".

На территории зоопарка просторные вольеры - это хоть и не заповедные земли, но хищники, как правило, чувствуют себя комфортно. На кадрах видно, что тигрята не устают резвиться, пока родители спокойно отдыхают.

lionspark.ru

Напомним, ранее "КП-Владивосток" писала о леопарде, которому приморцы помогли обрести новый дом пожертвованиями.

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