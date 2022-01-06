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Владивосток6 января 2022 2:10

Губернатор Приморья снова неожиданно нагрянул на стройку, где его встречал «вусмерть пьяный» сторож

Несмотря на выходные дни, строительство школы в Волчанце продолжается
Владимир СЕМЕНОВ
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В этот раз визит Олега Кожемяко на стройку обошелся без эпичных падений. Фото: правительство Приморского края

В этот раз визит Олега Кожемяко на стройку обошелся без эпичных падений. Фото: правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в среду, 5 января, снова нагрянул с неожиданной инспекцией на стройку школы-сада в поселке Волчанец в Партизанском районе. Несмотря на выходные дни на объекте трудятся 59 человек.

Основные работы сейчас ведутся внутри здания и на его фасаде. По словам подрядчика, закончить монтаж фасада планируется до конца января, также к этому времени завершат возведение детского сада. До наступления холодов строители успели благоустроить территорию, уложив асфальт, сделав тротуары, смонтировав освещение. Весной останется только провести озеленение. В ближайшие дни число строителей еще увеличится.

Олег Кожемяко отметил, что специально приехал в выходной день проверить, как движется стройка, так как «объект важен, и работы должны вестись, несмотря на праздники».

- Необходимо сделать все, чтобы уже в этом году школу сдали, и она приняла детей. В мае объект должен быть достроен, к началу учебного года школу оснастят оборудованием, мебелью, район уже закупает все необходимое, – обозначил Олег Кожемяко.

От «КП-Владивосток» напомним, что прежний визит губернатора Приморья на стройку в Волчанце в сентябре прошлого года прогремел на всю страну после того, как в Сеть попало видео с эпичным падением встретившего главу региона нетрезвого сторожа.