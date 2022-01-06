Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток6 января 2022 5:11

«Моргенштерн» снова станцевал на дороге в Находке. На этот раз с «Элджеем»

Авторы нашумевшего предновогоднего флешмоба порадовали новым танцем
Владимир СЕМЕНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На этот раз партнером по танцу "Моргенштерна" выступил "Элджей". Фото: instagram.com/iv.nikolas/

На этот раз партнером по танцу "Моргенштерна" выступил "Элджей". Фото: instagram.com/iv.nikolas/

Тиктокер из Находки выложил в своем аккаунте очередное видео с зажигательным танцем на пешеходном переходе. В этот раз участниками флешмоба стали двое танцоров в резиновых масках Моргенштерна и Элджея.

Как и прежний танец, очередной танцевальный номер длился всего несколько секунд, пока горел красный свет на светофоре. Однако, если в прошлый раз в действе было задействовано 10 человек, то в этот раз зажигали всего двое танцоров. Тиктокеры станцевали под композицию «Малиновая лада» группы Gayazovs Brothers в халатах Деда Мороза и резиновых масках Моргенштерна и Элджея. Кстати, судя по видео, съемки проходили на том же самом пешеходном переходе, где записывался первый ролик.

Видео распространилось по аккаунтам в Инстаграме, посвященным Находке. Подписчики активно хвалят ребят за позитивное настроение.