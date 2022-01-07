В Приморье на месте пожара нашли погибшую и пострадавшего

Происшествием занимаются специалисты двух ведомств. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Еще один пожар с трагическим исходом случился в Приморье. Рано утром 7 января огонь охватил квартиру в пятиэтажном жилом доме в микрорайоне Врангель Находкинского ГО. 11 пожарных на трех машинах выехали на место происшествия сразу после звонка.

Когда спасатели прибыли по нужному адресу, в квартире сильно горели бытовые вещи, стены и пол – всего огонь уничтожил 12 квадратных метров комнаты.

Как отметили в пресс-службе ведомства, из-за воздействия опасных факторов пожара пострадал мужчина 1980 года рождения – его передали подоспевшим медикам.

К сожалению, в одном из помещений находилась погибшая женщина 1957 года рождения. На место происшествия сразу же были вызваны специалисты следственного управления следственного комитета России по Приморскому краю, теперь им предстоит провести проверку и выяснить все обстоятельства гибели человека.

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