Дрифт не удался: в Приморье водитель «Субару» не справился с управлением автомобиля

Неудачный маневр попал на видеорегистратор. Фото: принтскрин видео, instagram.com/dps.control

Неудачный дрифт стал причиной ДТП в районе ДСК во Владивостоке, автомобиль занесло на повороте. Видео происшествия владивостокцы выложили в социальные сети.

На кадрах видно, что автолюбитель пытался совершить дрифт, однако маневр не удался: машину занесло на повороте, и она влетела в ограждение. Увидеть, уцелел ли транспорт, не удается, так как оператор не остановился и продолжил движение.

Многих приморцев ситуация рассмешила, а некоторые задались вопросом, был ли водитель трезв. Другие же отметили, что в городе скользкие дороги, и, возможно, это стало причиной ДТП.

- Не сильно он там и разогнался, на повороте дал газу. Кто знает, может водитель сам не ожидал такого поворота судьбы?

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