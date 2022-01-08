На дороге в Приморье столкнулись четыре машины, две из них разбились всмятку

Одним из участников аварии стал автомобиль ритуальных услуг. Фото: принтскрин видео, instagram.com/media_bk

Ужасающая авария произошла сегодня, 8 января, в Приморье. Об этом сообщили приморцы в социальных сетях.

Крупное ДТП произошло на дороге Фокино – Большой Камень. Видео инцидента автолюбители выложили в социальные сети. По словам очевидцев участниками аварии стали 4 автомобиля, 2 из которых отбросило в кювет. Остальные две машины получили серьезные повреждения: передняя часть транспортов разбита всмятку. Как сообщили приморцы, один из участников аварии – автомобиль ритуальных услуг, который вез покойного.

По информации пользователей Инстаграм, никто не погиб, но есть пострадавшие. На место выехала скорая помощь и полиция.

Также приморцы отметили, что это самый аварийный участок дороги, а авария происходит здесь не в первый раз.

- На этом повороте почти ежедневно аварии, либо с трассы улетают машины.

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Предположительно, во время аварии никто не пострадал (подробнее...)

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