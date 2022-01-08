Во Владивостоке у малолитражки оторвало бампер из-за столкновения с минивэном

Во время ДТП во Владивостоке у малолитражки разнесло бампер. Фото: Артур Вовженяк, instagram.com/scandiasvl

На дорогах дальневосточной столицы столкнулись минивэн и малолитражка. Пострадал бампер одной из машин. Кадрами аварии с «Комсомольской правдой – Владивосток» поделился фотограф Артур Вовженяк.

Авария произошла на Гайдамаке в сторону Луговой. На кадрах видео серый минивэн целый и невредимый стоит на дороге, хозяин машины сидит в салоне.

А вот белой малолитражке повезло намного меньше. Автомобиль стоит на тротуаре, бампер почти полностью оторвало от транспорта, а табличка с номером и вовсе отсоединилась от машины. Хозяина малолитражки также находится внутри машины, так что можно предположить, что во время ДТП никто не получил серьезных увечий.

Ранее «Комсомолка» писала о дрифтере, который совершил неудачный маневр и врезался в ограждение вдоль дороги.

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