Аварийное отключение на подстанции в Большом Камне произошло из-за возгорания трансформатора

Из-за возгорания трансформатора в Большом Камне в некоторых домах отключили свет. Фото: instagram.com/bkamen_news

Сегодня, 8 января, жители Большого Камня сообщили о взрыве на подстанции, из-за которого в некоторых домах отключили свет. В пресс-службе МЧС Приморья корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» сообщили, что на территории загорелся трансформатор.

По информации пресс-службы, в 13:21 в пожарно-спасательную службу поступил звонок о возгорании трансформатора тока на электроподстанции в районе улицы Юбилейная.

На место выехали 3 пожарные машины

Огонь повредил 3 квадратных метра площади устройства. В тушении пламени участвовали 10 человек и 3 пожарные машины.

Пока неизвестно, по какой причине произошло возгорание, и какова сумма причиненного ущерба.

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