Следственный комитет Приморья занялся сосульками-убийцами в Находке

Тяжелые и острые куски льда регулярно угрожают жизни и здоровью людей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне жители Находки поделились в социальных сетях фотографией, на которой четко видно – огромные острые сосульки, свисающие с крыши дома №40 по улице Дзержинского, угрожают людям и машинам. Одну девочку едва не прибило куском льда, но на помощь пришел охранник из близлежащего магазина. После обращения в Инстаграме, городские власти отреагировали и прислали кран – сбить опасность. Следственное управление следственного комитета РФ по Приморскому краю начало доследственную проверку по факту падения сосулек-убийц с крыши дома – преступление по части 1 статьи 238 УК РФ, то есть выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.

– В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за уборку наледи с крыши. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, – уточнили в ведомстве.

Добавим, что по указанной ранее статье ответственному лицу грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов или же лишение свободы до двух лет.

Стоит отметить, что в конце 2021 года в Санкт-Петербурге падение сосулек привело к печальным последствиям: 33-летняя красавица-экономист находится на грани жизни и смерти после падения на нее сосульки в центре Петербурга.

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