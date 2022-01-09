ТОФ готовится расширить свой корабельный состав новейшими судами

Корвет «Резкий» на базе ПАО «АЗС». Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Тихоокеанский флот в 2022 году увеличит свой корабельный состав – в него войдут новейший корвет «Резкий» и подводная лодка проекта 636.3 «Магадан».

По информации Минобороны РФ, корвет уже во Владивостоке, в настоящее время он находится на сдаточной базе Амурского судостроительного завода и проходит этап швартовых испытаний. Первый самостоятельный выход судна на ходовые испытания должен состояться в конце января.

Третья дизельная подводная лодка «Магадан» вошла в состав ТОФ еще 12 октября, «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала об этом. Подлодке осталось только прибыть в родной пункт базирования с Балтийского флота. После совершения межфлотского перехода, аналогичного переходу первых двух лодок этого проекта «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» (обе субмарины базируются во Владивостоке в составе 19-й бригады подводных лодок ТОФ на Малом Улиссе), «Магадан» приступит к выполнению задач по предназначению у родных берегов Дальнего Востока.

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